الأمن النيابية: استمرار الوجود الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة العراق

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، رفضها بقاء اي قوات اجنبية في البلاد، مشيرة الى ان استمرار الوجود الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة العراق.

وقال عضو اللجنة وعد القدو في تصريح صحفي، ان "ملف الوجود العسكري الأمريكي سيطرح داخل قبة البرلمان"، لافتا الى ان "بقاء تلك القوات فترة اطول يشكل تهديد واضح لسيادة العراق ".

واضاف أن "مجلس النواب السابق صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق". وشدد القدو، على "ضرورة حسم قضية اخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق بأسرع وقت ".

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي ، قد جدد رفضه بقاء أي قوات أمريكية غير قتالية لأغراض التدريب أو الاستثارة في العراق ، مشيرا إلى أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمادي الوجود الأمريكي في العراق ".