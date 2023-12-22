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نتائج الإنتخابات ستشهد تغيرات بعد فرز التصويت الخاص


صرّح النائب الاول لرئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم ابو سودة، اليوم الخميس، باحتمالية وجود تغيير بنتائج الانتخابات المحلية بعد حسم التصويت الخاص، وفيما دعا الكتل السياسية الى تشكيل مجلس محافظة بغداد بتوافق سياسي، طالب المحافظين الجدد بتقديم الخدمات الى المواطنين دون النظر الى انتماءاتهم المذهبية والحزبية.

وذكر أبو سودة خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه من الممكن رؤية تغيير بنتائج الانتخابات خصوصا في بغداد بعد الاكتمال من العد والفرز بشكل كامل التصويت الخاص 70% منه لم يحسب بعد وقد يكون التغيير بعدد الأرقام وليس بالمقاعد، داعيا الى تشكيل مجلس محافظة بغداد بتوافق سياسي لتقديم الخدمات لجميع المناطق.  

وأوضح، ان عدد المقاعد في محافظة بغداد 52 والمكون الشيعي يمتلك 29 مقعدا وهم قادرون على اختيار المحافظ دون الرجوع الى المكون السني، مستدركاً بالقول لكن لا نعتقد هذا الامر سيمكنهم من توزيع الخدمات بشكل جيد على جميع المناطق ولهذا يجب اشراك الجميع في الحكومة المحلية لأنه سيؤدي الى التوافق بين مجلس المحافظة وأيضا ابعاد الصراعات السياسية عن هذا الامر. وطالب النائب، المجالس الجديدة الى خدمة المواطنين لأنهم سيخضعون للتقييم من قبل البرلمان، مشددا على ضرورة عدم إعادة العراق الى المربع الأول بقضية الطائفية وان يقدموا الخدمات لكل المواطنين دون النظر الى انتماءاتهم او طائفتهم لأنهم وجدوا لخدمتهم، وأيضا لتوفير المستلزمات الضرورية مثل القطاع الصحي والتربوي في كل الاقضية بكافة المحافظات.

  وأشار الى ان الصراعات السياسية تؤدي الى تفكك المجتمع وعلينا إيصال رسالة للجميع بأننا تحت خيمة واحدة وهي العراق، ولهذا لن يتم تقييم المحافظين على أساس انتماءاتهم المذهبية والطائفية وانما على الأداء، مبينا ان الكتل السياسية إذا ارادت الخير للعراق ومصلحة أبنائه عليهم ترك الاعمال تسير بشكل طبيعي والابتعاد عن دعم الحزب الفلاني على حساب الاخر وان يتوافقوا لاختيار شخصيات المحافظين وفق الاستحقاق وعدم اقصاء أصحاب المقاعد لأنه سيؤدي الى خلل بالخدمات في المستقبل.

  وأضاف، ان هناك عزوفاً عن الانتخابات من قبل المكون السني في بغداد بسبب الميزانيات الانفجارية التي صرفت خلال الـ 20 سنة الماضية والفساد الذي لم يوصل العاصمة الى مستوى عواصم دول الجوار او حتى الاسيوية، داعيا مجلس النواب الى تشديد الرقابة على أداء المجالس حتى تظهر المحافظات بصورة لائقة وصحيحة.

  وبين ان الحكومة الحالية هي افضل من عمل على مكافحة الفساد الحقيقية حتى وان كانت بشكل ضعيف لكنها تفوقت على سابقتها، وتقليص أعضاء مجالس المحافظات انجاز كبير يحسب لمجلس النواب، موضحا ان ما افرزته مجالس المحافظات في الفترة السابقة مع الاحداث التي مرت بالبلاد أعطت صورة للمواطن العراقي بان هذه الحلقة الدستورية لا تصلح للعمل وهي زائدة، لكن الواقع يقول اذا طبقت هذه المجالس ما موجود بالقوانين والدستور فستكون هي الحكومة الشرعية الخدمية والأمنية، وأيضا لها دور كبير في وضع الخطط الأمنية ورسم خارطة الطريق بجميع الاقضية والنواحي.  

وتابع، أبو سودة، انه إذا حدث توافق سياسي بين الكتل سيحصل تقدم على منصب المحافظ وواجبنا التشريعي والرقابي في البرلمان هو مراقبة أداء المحافظ بغض النظر عن انتمائه سواء من تقدم او الإطار ومن لا يعمل على توفير الخدمات سنعمل على اقالته وفق السياق الدستوري.

 

 

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