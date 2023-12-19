منظمة بدر تقيم مجلس عزاء على روح الدكتور شاكر الخفاف

اقامت الامانة العامة لمنظمة بدر في بغداد، مجلس عزاء على روح الدكتور شاكر الخفاف الذي توفي أمس الاول.

يشار الى ان الدكتور شاكر الخفاف ، أبو أحمد، هو أحد قدامى كوادر فيلق بدر المجاهدين ضد نظام البعث في العراق. تولى مسؤوليات عدة أغلبها في خدمة عراقيي المهجر لاسيما المجاهدين.

وتولى بعد عام 2003 مهام عدة منها العمل في السفارات العراقية لدى دول مختلفة منها إيران والنرويج، كما تولى ابنه الطبيب علي الخفاف دوراً بارزاً في معارك تحرير العراق من داعش حيث عمل في إسعاف الجرحى مع زملائه الأطباء، وادار طبابة الحشد التي توسع عملها وصارت معاونية شؤون الشهداء والمضحين.