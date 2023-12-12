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المتسكع في البارات وبيوت الدعارة المدعو حيدر الملا يستنكر قيام مجموعة من خريجي احدى الجامعات بزيارة مرقد الامام علي عليه السلام بمناسبة تخرجهم


في محاولة منه لنشر الطائفية والابتذال والتميع وترك الدين والعقيدة استنكر المتسكع في البارات وبيوت الدعارة الذي تربى في حجر البعثيين الكفرة المدعو حيدر الملا قيام مجموعة من خريجي احدى الجامعات العراقية بزيارة مرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام بمناسبة تخرجهم معلنين تمسكهم بدينهم وعقيدتهم بعيدا عن الاعمال المتميعة والهابطة والمخجلة التي يقوم بها بعض خريجي الجامعات وهذا لم يرق للسكير الملا 

فقام بكتابة منشور على صفحته اطلعت عليه وكالة انباء براثا ادعى فيه ان ما قاموا به هو نشر للطائفية والحقد والكره مدعيا انه ليس عراقيا 

وبدورنا نقول لهذا الداعر الارعن ان الامام علي بن ابي طالب عليه السلام باتفاق السنة والشيعة هو خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن الطبيعي ان يقوم هؤلاء الابرار بزيارته والاحتفال بتخرجهم في مرقده الشريف المقدس وبالتالي ما تدعيه بطائفية ما قاموا به حسب زعمك انما يعود لافكارك المنحرفة الحاقدة المقيتة فلذلك انت الطائفي وانت المنحرف والحاقد 

وسيبقى ابناء العراق متمسكين بدينهم وعقيدتهم وحبهم لال البيت عليهم السلام رغما عن انفك ومن استحسن قولك الباطل هذا 

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المتسكع في البارات وبيوت الدعارة المدعو حيدر الملا يستنكر قيام مجموعة من خريجي احدى الجامعات بزيارة مرقد الامام علي عليه السلام بمناسبة تخرجهم
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