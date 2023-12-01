بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا)

صدق الله العلي العظيم

إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أمريكا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان.

وإذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء.

(إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ١٦ جمادى الاول 1445 هـ