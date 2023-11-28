عبد القادر الدخيل يتسلم رسميا منصب محافظ نينوى ويؤكد استقلاليته السياسية ويتعهد بمواصلة حملة الاعمار

تسلم عبد القادر الدخيل منصب محافظ نينوى رسميا من المحافظ السابق نجم الجبوري بمراسيم جرت في ديوان المحافظة.

وقال الجبوري خلال تسليم المنصب انه عمل طيلة الفترة السابقة على اعمار المحافظة والدفاع عن حقوق اهلها، مؤكدا ان منصب المحافظ مهمة لن تكون سهلة في المرحلة المقبلة، داعيا المسؤولين المحليين في نينوى الى دعم المحافظ الجديد في مهمته.

بدوره اكد محافظ نينوى الجديد عبد القادر الدخيل خلال حفل التسليم الذي حضرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا /" استقلاليته السياسية والحزبية، وتعهد بمواصلة حملة الاعمار في نينوى التي بدات قبل سنوات، مبينا ان سيلتزم الاستقلالية تجاه ملف الانتخابات المحلية التي ستجري الشهر المقبل