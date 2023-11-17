محلل سياسي : الحلبوسي هدد الامن والاستقرار والحكومة امام مهمة منع سفره

رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، الجمعة، ان هناك ضرورة لقيام الحكومة بمنع سفر رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي الى خارج البلاد لضمان عدم تأليب دول الجوار ضد العراق والدفع نحو زعزعة الامن والاستقرار الداخلي.

وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان "رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي سيعمل على اثارة الفتن والنزاعات وخلق التوترات في البلاد بعد ان أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بانهاء عضويته في البرلمان".

وأضاف ان "هناك ضرورة ملحة لاخذ الأجهزة الأمنية دورها ومنع سفر الحلبوسي خارج البلاد لضمان عدم اللقاء بزعماء وامراء دول الجوار، حيث ان هكذا لقاءات قد ينجم عنها خلخلة للوضع الأمني وتهديد للاستقرار الداخلي".

وبين ان "كلمة الحلبوسي الأخيرة قبل مغادرته البرلمان لاتطمن بخير وبعث برسالة مبطنة هدد من خلالها الاستقرار الأمني في البلاد وذلك في رد انتقامي على طرده واقالته من مجلس النواب".