قيادي في تحالف الانبار المتحد يدعو وزيري الداخلية والدفاع للتدخل: ما حصل في الانبار أمر غير مقبول

استنكر القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري أبو ريشة، الخميس، نزول عدد من الافراد المسلحين في شوارع المحافظة وتحت تأثير حزب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وقيامهم باعمال استفزازية دون اتخاذ أي إجراءات امنية ضد هؤلاء المنفلتين، داعيا وزيري الداخلية والدفاع الى إعادة النظر بالقيادات الأمنية في المحافظة.

وقال أبو ريشة في تصريح لـ / المعلومة/، إنه "للأسف لم نر أي اجراء امني من قبل القيادات الأمنية اتجاه مجموعة من المنفلتين الذين قاموا بالنزول الى الشارع وباسلحة متوسطة وخفيفة اعتراضا على قرار المحكمة الاتحادية بشأن اسقاط عضوية محمد الحلبوسي".

وأضاف، ان "الشارع الانباري مستاء نتيجة ما حصل امس خاصة عبر عن استيائة اتجاه بعض القادة الأمنيين بالمحافظة الذين لم يحركوا ساكنا اتجاه هؤلاء المنفلتين " .

وأشار أبو ريشة الى، ان "الشارع الانباري الان يشعر بقلق كبير ولذلك يدعو وزيري الداخلية والدفاع الى التحرك الفوري واجراء تغييرات سريعة بالقيادات الأمنية في المحافظة خاصة وان هذه القيادات مازالت تحت تأثير الحلبوسي وقادة حزبه تقدم".

وشهدت محافظة الانبار، مساء امس الأربعاء، اطلاق نار كثيف من قبل انصار رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي احتفاء بـ"عودته الى المنصب على حد تعبيرهم".