الأخبار

قيادي في تحالف الانبار المتحد يدعو وزيري الداخلية والدفاع للتدخل: ما حصل في الانبار أمر غير مقبول


استنكر القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري أبو ريشة، الخميس، نزول عدد من الافراد المسلحين في شوارع المحافظة وتحت تأثير حزب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وقيامهم باعمال استفزازية دون اتخاذ أي إجراءات امنية ضد هؤلاء المنفلتين، داعيا وزيري الداخلية والدفاع الى إعادة النظر بالقيادات الأمنية في المحافظة.

وقال أبو ريشة في تصريح لـ / المعلومة/، إنه "للأسف لم نر أي اجراء امني من قبل القيادات الأمنية اتجاه مجموعة من المنفلتين الذين قاموا بالنزول الى الشارع وباسلحة متوسطة وخفيفة اعتراضا على قرار المحكمة الاتحادية بشأن اسقاط عضوية محمد الحلبوسي".

وأضاف، ان "الشارع الانباري مستاء نتيجة ما حصل امس خاصة عبر عن استيائة اتجاه بعض القادة الأمنيين بالمحافظة الذين لم يحركوا ساكنا اتجاه هؤلاء المنفلتين " . 

وأشار أبو ريشة الى، ان "الشارع الانباري الان يشعر بقلق كبير ولذلك يدعو وزيري الداخلية والدفاع الى التحرك الفوري واجراء تغييرات سريعة بالقيادات الأمنية في المحافظة خاصة وان هذه القيادات مازالت تحت تأثير الحلبوسي وقادة حزبه تقدم".

وشهدت محافظة الانبار، مساء امس الأربعاء، اطلاق نار كثيف من قبل انصار رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي احتفاء بـ"عودته الى المنصب على حد تعبيرهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تعلن اعتقال 16 شخصاً من المشاركين في "حفلة" الحلبوسي
قيادي في تحالف الانبار المتحد يدعو وزيري الداخلية والدفاع للتدخل: ما حصل في الانبار أمر غير مقبول
اعتقال مرشح بارز في تقدم بسبب دعوته للعنف في الانبار
صدور أوامر قبض بحق الموالين للحلبوسي في الانبار
وثيقة.. اعتقال 8 عناصر من اتباع الحلبوسي بسبب الرمي العشوائي في الانبار
خبير قانوني: قرار الاتحادية بشأن الحلبوسي غير قابل للطعن
الإطار التنسيقي يؤكد التزامه بقرار الاتحادية انهاء عضوية الحلبوسي
"حماس" تنفي ما ورد بخصوص لقاء سماحة السيد علي الخامنئي وهنية
ليث الدليمي: سنرفع دعاوى اخرى ضد الحلبوسي وسنكشف ملفات فساد بينها 50 موظف وهمي في البرلمان
خلال لقائه المندلاوي ..السوداني يؤكد اهمية حل جميع الاشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك