اعتقال مرشح بارز في تقدم بسبب دعوته للعنف في الانبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الخميس، باعتقال أحد أبرز مرشحي حزب التقدم، بسبب تحريضه على العنف وتواجد مسلحين في الشوارع في الأنبار.

وقال المصدر إن " قوة أمنية قادمة من بغداد نفذت عملية أمنية استهدفت مناطق مختلفة في مدن الأنبار، وقامت بالقبض على المرشح عن حزب التقدم، بشار عامج المحمدي، بسبب مشاركته في نشر مسلحين ملثمين يوم أمس في محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني واقتادته إلى الجهة المختصة".

وأضاف: "تقوم القوات الأمنية حالياً بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة في مدن الأنبار لتعقب باقي المطوين الذين نشروا الرعب والخوف بين المواطنين نتيجة لقيام أنصار التقدم بإطلاق نار عشوائي في الشوارع والأحياء السكنية بعد تداول شائعة تفيد بعودة الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي إلى منصبه".

وأكد أن "عددًا من المواطنين أصيبوا بإطلاق نار نتيجة لإطلاق عشوائي للنيران".

يشار إلى أن العشرات من أنصار حزب التقدم قاموا يوم أمس بإطلاق نار عشوائي بعد تداول إشاعة عن عودة الرئيس المخلوع محمد ريكان الحلبوسي إلى منصبه.