صدور أوامر قبض بحق الموالين للحلبوسي في الانبار

افاد مصدر امني، الخميس، بان القيادات الامنية في بغداد اصدرت اوامر باعتقال مطلقي العيارات النارية والمسلحين في عموم مدن الانبار وايداعهم السجن.

وقال المصدر ان "القيادات الامنية العليا في بغداد اصدرت اوامر الى القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في الانبار بملاحقة مطلقي العيارات النارية والمسلحين الذين استعرضوا قوتهم في مناطق مختلفة من مدن الانبار ، واحالتهم الى القضاء مهما يكن موقعهم الوظيفي والعشائري ".

واضاف المصدر ان "منتسبي عدد من الوحدات الامنية قاموا بإطلاق العيارات النارية فضلا عن مرشحين وشيوخ عشائر مدعين بصدور قرار جديد بعودة المخلوع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى ممارسة مهام عمله من جديد".

وأشار الى ان "القوات الامنية اعتقلت عدد من مطلقي العيارات النارية وحالتهم الى القضاء"، مؤكدا ان" القوات الامنية داهمت منازل عدد من المواطنين بعد الكشف عن هويتهم بالاستعانة بكاميرات المراقبة الامنية المنصوبة في شوارع المحافظة ".