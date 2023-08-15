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مقتل شيخ عشيرة المواجد إثر نزاع عشائري في محافظة ميسان


أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء 15 أب/أغسطس 2023، بمقتل شيخ عشيرة إثر نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وقال المصدر إن "نزاعا عشائريا اندلع، في منطقة الماجدية، وسط مدينة العمارة، ما أدى الى مقتل شيخ عشيرة المواجد عبد السادة الماجدي (أبو ليث) والذي يعمل مشرفا تربوياً".

وأضاف، ان "القصة تعود لمقتل امرأة قبل يومين".

وتُعتبر النزاعات العشائرية في مناطق جنوب العراق ووسطه، إحدى أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة تُوقع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة، يُستخدم فيها أحياناً سلاح متوسط وقذائف هاون، والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف.

وعادة ما تكون هذه النزاعات بسبب خلافات اجتماعية واقتصادية أو جرائم جنائية وحوادث عرضية، سرعان ما تتحول إلى مواجهات بين عشيرتي الطرفين، ويفاقم ذلك انتشار السلاح، وعدم قبول أحد الطرفين بالاحتكام للقانون.

وتتصدر محافظة ذي قار والبصرة وميسان وواسط ثم بغداد، المحافظات الأكثر تسجيلاً للنزاعات العشائرية التي يذهب ضحيتها مواطنون، وتسبب في كثير من الأحيان فرض حظر تجول وإغلاق للطرق والمناطق من قبل قوات الأمن، فضلاً عن خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، إثر الاشتباكات التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل، وصولاً إلى عبوات ناسفة محلية الصنع، كما حصل في محافظة ذي قار قبل أيام.

كما إن النزاعات العشائرية فتحت الباب لرواج سوق الأسلحة في المناطق الجنوبية، حيث تضاعفت أسعار الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وظهر تجار سلاح يتنافسون على البيع في تلك المناطق.

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مقتل شيخ عشيرة المواجد إثر نزاع عشائري في محافظة ميسان
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