منظمة بدر وكتلة عطاء يدعوان السيناتور الامريكي جو ويلسون ، الى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق

دعت منظمة بدر وكتلة عطاء ، السيناتور الامريكي جو ويلسون ، الى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتركيز على معالجة القضايا الداخلية لبلاده ، مؤكدة :" ان النهج الذي يسلكه العراق يمكنه من تعزيز علاقات بناءة اكثر احتراما بين الشعوب ، بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي والدولي".

وقال رئيس الكتلة النائب وليد السهلاني ، في مؤتمر صحفي مشترك :" ان منظمة بدر كيان سياسي وديمقراطي، كان له دور محوري في بناء الدولة العراقية، والمشاركة في العملية السياسية، كما لعبت منظمة بدر دورا بارزا في مكافحة الارهاب ، خاصة في مواجهة تنظيم داعش . وقدمت تضحيات كبيرة دفاعا عن العراق والعالم ضد تهديدات الارهاب على وجه الخصوص ".

واضاف :" ان الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ترك المنصب وزيرا للنقل عام 2013 لينضم الى ساحات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي ، ولم يترك مواقع القتال ، الا بعد القضاء نهائيا على التنظيمات المتطرفة التي كانت تهدد الامن والسلم الدوليين " ، مبينا :" ان الادعاءات التي طرحها السيناتور جو ولسون بشأن تصنيف منظمة بدر منظمة إرهابية ، تغفل الجهود الحقيقية التي بذلتها المنظمة في مكافحة الارهاب والاسهام في استقرار العراق".

واعاد السهلاني التأكيد على :" ان العراق بموارده الطبيعية الغنية ، خاصة في قطاع النفط ، لا يحتاج الى اموال دافعي الضرائب الامريكية كما يدعي ويلسون ، والعراق قادر على ادارة شؤونه باستقلالية "، معربا عن امله بصرف هذه الاموال على اطفاء الحرائق في الكوارث الطبيعية التي حصلت في كاليفورنيا ولوس انجلوس