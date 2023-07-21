مؤكداً على الجهد الاستخباري الدقيق.. وزير الداخلية يزور وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات.
وذكر بيان لمكتبه ان الوزير اطلع على منظومة الكاميرات والعمل الذي تقوم به لتعزيز الأمن والاستقرار.
والتقى الوزير الكادر المتقدم في هذه الوكالة، وشدد على تكثيف الجهود الاستخبارية وتوحيدها وفق الخطط المرسومة والتعامل مع أية معلومات استخبارية بالشكل الفوري، موجهاً بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني والاستخباري وتكثيف الجهود في مختلف مفاصل وتشكيلات الوكالة
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