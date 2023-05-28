الفتح : قرار الأردن بالسماح لحزب البعث الصدامي بممثارسة اعماله استهتار ضد إرادة الشعب العراقي والبرلمان سيتحرك

دعا تحالف الفتح، اليوم السبت، الى ضرورة تحرك البرلمان لرفض الاستفزاز الذي قامت به الأردن بشأن السماح لحزب البعث المقبور بممارسة اعماله، مضيفا انه يجب على الحكومة العراقية استدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة اعتراض شديدة اللهجة.

وقال عضو الائتلاف فاضل الفتلاوي في حديث ل/ المعلومة /، إن "اتخاذ الأردن هذا القرار هو بمثابة استفزاز لجميع مكونات الشعب العراقي"، مشيرا الى انه " البرلمان مطالب بوقفة ضد الاستفزاز الذي قامت به الأردن بشأن السماح لحزب البعث المقبور بممارسة اعماله".

وتابع، ان "قرار الأردن هو استهتار كبير ضد إرادة الشعب العراقي وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلد"، لافتا الى ان "هنالك قوة نيابية ستعمل على التصدي لمثل هكذا قرارات دولية تدعم إعادة عمل حزب البعث المقبور".

واتم الفتلاوي حديثه، انه على الجميع ان يكون حازما في مثل هكذا مواضيع تمس سيادة واستقرار البلد، وخاصة وزارة الخارجية العراقية التي يجب ان تخرج بموقف يندد هذا القرار"، مردفأ انه :يجب على الحكومة العراقية استدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة اعتراض شديدة اللهجة".

وأثار قرار الحكومة الأردنية الأخير القاضي بالسماح لحزب البعث المحظور في العراق بالعودة إلى العمل السياسي غضب العراقيين داخل البلاد وخارجه، فيما دعا ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، الحكومة الى سحب السفير العراقي في الأردن وتعليق العمل الدبلوماسي مع عمّان، احتجاجا على منح إجازة عمل حزب البعث.