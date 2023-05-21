النائب عن صادقون محمد البلداوي : البرلمان يعتزم استدعاء محافظ صلاح الدين بشان وجود مخالفات عديدة ضده

كشف المتحدث بأسم كتلة الصادقون ، محمد البلداوي، اليوم الأحد، عن استدعاء محافظ صلاح الدين الى قبة البرلمان، وفيما أكد وجود مخالفات عديدة ضده، أشار الى إمكانية استجوابه أو اعفائه.

وقال بحسب موقع الكتلة إن "مجموعة من الأسئلة الشفاهية سيتم طرحها على محافظ صلاح الدين خلال حضوره تحت قبة البرلمان وامام أعضاء مجلس النواب".

وأضاف: "اذا لم نجد قناعة في مسألة الأجوبة، سنطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بدءاً من استجوابه أو اعفائه أو الكتابة الى رئيس مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "المحافظ غير منتخب بل هو مكلف باعتباره النائب الأول ويدير شؤون المحافظة".

وأوضح "هناك مخالفات تم تأشيرها على المحافظ، وارتأينا من باب المهنية والانصاف وعدم الذهاب بعيداً والدخول في الإشكاليات السياسية ان نأتي به تحت قبة البرلمان وامام أعضاء المجلس ونطرح عليه هذه التساؤلات وننتظر منه الإجابة في كشف كل تفاصيل الملفات التي سيسُأل عنها".

وبين "نتعامل بكل مهنية مع كل ملفات الوزارات كلجنة تخطيط استراتيجي وهي معنية بمراقبة نتيجة البرنامج الحكومي بكل تفاصيله ومتابعة هذه الملفات".