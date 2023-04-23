السوداني : لن ننسى شهداء العراق الذين دونوا اعظم قصص الشجاعة والايثار

استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني عددا من عوائل شهداء الحشد الشعبي.

وقدَّم السوداني في مستهلّ اللقاء تهانيه لعوائل الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، مستذكراً تضحيات شهداء الحشد الابطال ووقوفهم في ساحات القتال دفاعاً عن كرامة العراق وعزّته ورفعته.

وثمّن رئيس الوزراء تضحيات الشهداء الجليلة التي لولاها لما اندحر الارهاب وتحقق النصر، لتستمرَّ الحياة وينعم هذا البلد بالامن والاستقرار.

وأكّد أنّ الحكومة لن تنسى شهداء العراق الذين دونوا اعظم قصص الشجاعة والايثار، وانَّ احتضان عوائلهم بالرعاية واجب تلتزم به تجاههم، وفاءً وتقديراً لتضحياتهم.

من جانبهم، هنَّأ ذوو الشهداء رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر، وقدَّموا الشكر له على حسن الاستقبال والاهتمام الذي يوليه لعوائل الشهداء المضحّين.