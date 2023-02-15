الخبير الأمني حسين الكناني : أمريكا أظهرت الوجه الشيطاني عبر إعاقة المساعدات العراقية لسوريا

اعتبر الخبير الأمني حسين الكناني 'الاربعاء' قيام الجانب الأمريكي من عرقلة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية للشعب السوري من العراق بالكشف الحقيقي للوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية ، مبينا ان أمريكا تحاول ضرب الشعبي السوري كونها معارضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الكناني في تصريح ل/المعلومة/'ان "الموقف الإنساني العراقي اتجاه اشقائه في سوريا من خلال إرسال المساعدات بأرتال ليس لها اول اخر قد اغاض الامريكان مما دفعهم لعرقلة وصول بعض الإمدادات بحجج واهية"٠

واضاف أن " محاولات الامريكان لمنع وصول المساعدات إلى الشعب السوري من العراق ومن دول أخرى وحتى المنظمات الإنسانية دليل واضح يكشف الوجه الحقيقي القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي مازالت تتمادى بمعاقبة الشعب السوري المناهض للكيان الصهيوني"

وأشار الكناني إلى أن" سياسة البلطجة الأمريكية لن تنجح بوجود إرادة إنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري"٠