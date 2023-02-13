مستشار رئيس الوزراء يكشف عن ملف فساد كبير في عهد الكاظمي يخص عقارات تركيا

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الاثنين، عن قيام البنك المركزي العراقي خلال عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحويل مبالغ لشراء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في تركيا العام الماضي، مبينا ان جميع تلك الأموال أرسلت عن طريق فواتير مزورة.

وقال صالح في حوار متلفز ان "العراق اشترى العام الماضي نحو 6 آلاف وحدة سكنية في تركيا من خلال فواتير مزورة ودون أي رقابة من البنك المركزي العراقي".

وأضاف ان "حوار البنك المركزي والفدرالي الأمريكي كانت نتائجه إيجابية وقد اتخذ العراق إجراءات شفافة لمنع تهريب الدولار ".

وتابع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ان "العراق يمتلك احتياطات نقدية بقيمة 115 مليار دولار والدينار العراقي قوي بدليل مبيعات البنك المركزي"، مشيرا الى ان "الورقة البيضاء التي تبنها الكاظمي كانت ضعيفة ولم تحقق الإنجاز المطلوب منها".