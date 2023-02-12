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السفارة العراقية في أنقرة تكشف مصير العراقيين في مناطق الزلزال


كشف القائم بأعمال السفارة العراقية في تركيا، خليل إبراهيم، اليوم الأحد، عن مصير العراقيين في مناطق الزلزال، وفيما أشار إلى ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين، أكد إجلاء نحو 75 شخصاً.

وقال إبراهيم في حديث لنشرة أخبار السومرية، أنه "تأكد وفاة شخصين من المفقودين الثمانية في حادثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا، أحدهم في مدينة كهرمان مرعش والثاني امرأة في انطاكيا، لترتفع حصيلة الضحايا العراقيين إلى 9 أشخاص"، مؤكداً "استمرار البحث عن باقي المفقودين".

وأوضح، أن "السفارة العراقية أنشأت غرفة عمليات خاصة وخصصت أرقام هاتفية وبريد إلكتروني لتلقي الاتصالات والمناشدات، ثم تقوم بتبليغ خلية الازمة التركية لتحرك فرق الإنقاذ نحو المبلغين"، منوهاً إلى أن "هناك فرقاً في السفارة مهيئة لأي مدينة تصل منها مناشدات".

ولفت إلى أن "يوم أمس تم اجلاء 51 عراقياً من مدينة أضنة، و 15 من مرعش، و 5 من هاتاي، وواحد من انطاكيا"، مردفاً: "عدد الموجودين في مركز الإيواء ب‍أنقرة بلغ 75 عراقياً".

وتابع إبراهيم، أن "الخارجية التركية قدمت شكراً إلى العراق بعد إرساله فرق إنقاذ إلى البلاد في اليوم الثاني من الكارثة الزلزالية".

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

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السفارة العراقية في أنقرة تكشف مصير العراقيين في مناطق الزلزال
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