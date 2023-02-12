السياسي صباح العكيلي : المحتوى الهابط تراكمات حكومة الكاظمي.. شخصية لا تمتلك أي إمكانات

عزا السياسي صباح العكيلي، اليوم السبت، أنتشار "المحتوى الهابط" والمواد الخادشة لحياء المجتمع العراقي الى تراكمات حكومة الكاظمي، فيما أكد أن شخصية الأخير هي طارئة على العملية السياسية ولا يمتلك أي إمكانات.

وقال العكيلي لـ / المعلومة /، إن "تحرك الحكومة باتجاه المحتوى الهابط خطوة جاءت في الوقت المناسب بعد كثرة المواد المنتشرة والتي تخدش الحياء ونشر ثقافة هي بعيدة كل البعد عن المجتمع العراقي المحافظ".

وأضاف، أن "حكومة رئيس الوزراء السابق لم تكن بالمستوى المطلوب"، لافتاً الى أن "شخصية الكاظمي هي طارئة على العملية السياسية ولا يمتلك الإمكانات البسيطة لكي يكون رئيس مجلس وزراء".

وأوضح المحلل السياسي، أن "هذه الأمور السلبية التي يعاني منها المجتمع جميعها تراكمات حكومة الكاظمي من خلال دعمه بعض المواقع التي هي مدفوعة الثمن لنشر مثل هكذا (تفاهات) وثقافات (ساقطة)"، مبينا أن "السوداني يحاول معالجة جميع التراكمات السابقة وإعادة الأمور الى نصابها".

وبين العيكلي، أن "نشر التفاهات قضية يجب وضعها كـ(الجريمة الالكترونية) وأن يكون هناك محددات تبين كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد صارمة وعقوبات في نشر المواد التي تسيء للمجتمع العراقي وفتح المجال امام ثقافة التحلل وتغليب الغرب".

وتقود الحكومة الحالية حملة من الاعتقالات وإصدار الاحكام القضائية بحق من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماع واستخدمه بصورة منافية لعادات المجتمع بعقوبة "المحتوى الهابط".