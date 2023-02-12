حميد الهايس: الحلبوسي دفن 80% من سكان الانبار تحت خط الفقر بسبب فساده

اتهم رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتأجيج الصراعات السياسية والعمل على اثارة الفتنة من اجل سيادة الانبار، مبينا ان 80 من سكان المحافظة يعانون الفقر بسبب دكتاتورية الحلبوسي.

وقال الهايس في حوار متلفز ان "اي شخصية تتحدث عن الحكم في الانبار تتهم بالعمالة واي تظاهرة تخرج في يزج بالناشطين في السجون عبر دولة بوليسة".

وأضاف ان "الدكتاتورية والتفرد بالقرار حول الانبار الى سكان ضمن الطبقة العليا وهم أكبر المستفيدين من الوضع السياسي في وقت يعاني أكثر من 80% من سكان المدينة الفقر والبطش والجوع".

وأوضح ان "الحلبوسي يتحمل كافة تبعات الصراعات السياسية في الانبار واي فتنة تحدث في المحافظة هي من مسؤوليته".