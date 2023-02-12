النائب زينب الموسوي توجه طلباً للقضاء يخص الكاظمي.. "أغرق الشعب بالمشاكل"

طالبت عضو مجلس النواب، زينب الموسوي، اليوم الاحد، القضاء العراقي بالتحرك لمحاسبة رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، فيما اتهمت الأخير بالتغاضي عن أصحاب "المحتوى الهابط".

وقالت الموسوي في حديث ل / المعلومة /، إن "ما تقوم به الجهات الأمنية من ملاحقة مستمرة وبأوامر قبض قضائية طالت وستطال الكثير من أصحاب المحتوى الهابط الذين عاثوا بمواقع التواصل الاجتماعي فساداً لعقول العراقيين صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، نؤيده وبشدة".

وأضافت، أن "هذه العادة الدخيلة ظهرت نتيجة عدم التغاضي من قبل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي المهووس بالفيس بوك الذي لا يهتم لمن يقوم بتدمير المجتمع العراقي".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "الحكومة السابقة اغرقت العراق وشعبه في مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية منها انتشار المحتوى الهابط بكثرة خلال أعوام 2020 الى منتصف 2022".

وطالبت الموسوي، القضاء العراقي، بـ"ضرورة التحرك لمحاسبة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي؛ نتيجة الكوارث التي تسبب بها للشعب العراقي خلال فترة حكمه"