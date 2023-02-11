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المالية النيابية تكشف سبب غموض المفاوضات العراقية بواشنطن


كشف اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن سبب غموض مفاضوات الوفد العراقي في واشنطن لمعالجة سعر صرف الدولار.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي ان :"الغموض الذي يحيط بمباحثات الوفد العراقي بواشنطن نتيجة لوجود متعلقات سياسية كثيرة، وان السيطرة على نافذة بيع العملة والحوالات الخارجية ستمنع بيع العملة للدول التي لا تريد امريكا ذهاب الاموال اليها".

واوضح "بالتالي ستكون هنالك مفاوضات سرية وبطريقة متفق عليها لغرض معالجتها من قبل باقي الاطراف"، مشيرا الى "اتباع سرية المفاوضات بهدف المعالجة لوجود الشراكات بين العراق والعديد من الدول المتنازعة فيما بينها".

وطالب الكرعاوي بان "تكون المباحثات بعقلانية وتوازن بظل دبلوماسية صحيحة وكل ما يهمنا هو حل المشكلة".

وأعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، امس الجمعة، إن الولايات المتحدة تتفهم الخطوات التي اتخذها العراق في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.

وعلى هامش زيارته على رأس وفد عراقي للولايات المتحدة، قال حسين، إن اللقاءات في وزارة الخزانة الأميركية ركزت على مجال السياسة النقدية والمجال المصرفي، وكيفية التعامل مع بعض الدول التي تخضع للعقوبات الأميركية، وقال إن المسؤولين الأميركيين أبدوا تفهمهم "لمشاكل العراق وتأييدهم لسياسة العراق النقدية".

وأبدى المسؤولون الأميركيون في وزارة الخزانة الأميركية تفهمهم لمشاكل العراق وسياسته النقدية وسياسة البنك العراقي المركزي، وفق ما الوزير العراقي.

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