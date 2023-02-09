اجتماع أمني لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في بغداد

ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في العاصمة بغداد، فيما شدد على محاسبة مهربي الدولار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان أن "الشمري عقد، اليوم الخميس، في مقر قيادة العمليات المشتركة، اجتماعاً أمنياً، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكلاء الوزارة ومعاون رئيس جهاز الأمن الوطني وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ومدراء الاستخبارات العسكرية وقيادة العمليات المشتركة وعدد من الضباط".

وأضاف، أن "وزير الداخلية نقل في بداية الاجتماع، تحيات وسلام القائد العام للقوات المسلحة للحاضرين، وتوجيهاته بشأن تكثيف الجهود في تأمين ومتابعة عمل السيطرات، والعمل على متابعة المضاربين بالعملة ومنع تهريب الدولار".

وبحسب البيان، أكد الوزير "ضرورة إحكام السيطرات في جميع مناطق البلاد وعدم ترك أي ثغرة"، مشدداً في الوقت ذاته على "أن مهربي الدولار ستتم محاسبتهم بشدة وعدم التهاون معهم وسيواجهون عقوبات صارمة جداً".