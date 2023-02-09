الأخبار

اجتماع أمني لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في بغداد


ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في العاصمة بغداد، فيما شدد على محاسبة مهربي الدولار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان أن "الشمري عقد، اليوم الخميس، في مقر قيادة العمليات المشتركة، اجتماعاً أمنياً، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكلاء الوزارة ومعاون رئيس جهاز الأمن الوطني وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ومدراء الاستخبارات العسكرية وقيادة العمليات المشتركة وعدد من الضباط".

وأضاف، أن "وزير الداخلية نقل في بداية الاجتماع، تحيات وسلام القائد العام للقوات المسلحة للحاضرين، وتوجيهاته بشأن تكثيف الجهود في تأمين ومتابعة عمل السيطرات، والعمل على متابعة المضاربين بالعملة ومنع تهريب الدولار".

وبحسب البيان، أكد الوزير "ضرورة إحكام السيطرات في جميع مناطق البلاد وعدم ترك أي ثغرة"، مشدداً في الوقت ذاته على "أن مهربي الدولار ستتم محاسبتهم بشدة وعدم التهاون معهم وسيواجهون عقوبات صارمة جداً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد يستولي على اسلحة بعملية اقتحام موقع ارتكاز داعش الارهابي غرب الانبار
اعتقال موظف مقرب من حزب الحلبوسي بتهمة الفساد وسط الرمادي
النزاهة النيابية تؤكد استمرار كردستان بتهريب النفط وتطالب بغداد بإيقافها
صدور مذكرة قبض بحق "مرتضى العبودي" بتهمة "المحتوى الهابط"
وزير العمل يعلن اكمال إجراءات بحث 204 آلاف أسرة خلال 16 يوماً
وفد العراق يصل واشنطن لبحث ازمة الدولار والسياسة النقدية
السوداني يبحث أطر التعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي
اجتماع أمني لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في بغداد
آل مكتوم يؤكد رغبة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
فيسبوك