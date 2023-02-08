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مشيداً بقرار الحكومة.. النائب علي تركي : أزمة الدولار لعبة أمريكية ضد محور المقاومة


عد عضو مجلس النواب، علي تركي الجمالي، اليوم الأربعاء، أزمة الدولار "لعبة" تمارسها أمريكا ضد دول محور المقاومة، فيما أعتبر قرار الحكومة العراقية بشأن خفض أسعار الدولار "جريء وناجح".

وقال الجمالي في حديث ل / المعلومة /، إن "الجانب الأمريكي يعتمد على نوعين من الاحتلال، مرة مباشر وهو من خلال القوات والقواعد العسكرية، والأخرى عبر الاحتلال الاقتصادي والذي يجعل مقدرات الشعوب بيد واشنطن وتبدو في لحظة كأنها المنقذ الوحيد للشعوب بعد أن يتعرض لمساومات أمريكية".

وأضاف، أن "لعبة الدولار قديمة وأصبحت معروفة لدى الجميع، فلا يمكن أن تمر على احد"، لافتا الى أن "واشنطن تستخدم هذه الأساليب مع دول محور المقاومة كالعراق، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوريا، لبنان، بالإضافة الى روسيا المعادية لسياسات أمريكا".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "كل الدول متعرضة الى حصار اقتصادي واحد وهو الدولار، وبالتالي من الطبيعي ان تكون هذه الممارسات احدى أدوات أمريكا".

وبين الجمالي، أن "قرار الحكومة العراقية جريء جداً وناجح ويمكن ان يرفع المعاناة عن كاهل الشعب العراقي خصوصا في هذه الفترة العصيبة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق، يوم أمس الثلاثاء، على قرار ادارة البنك المركزي بتخفيض اسعار صرف الدولار الى 1330 ديناراً لكل دولار في الأسواق العراقية.

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