الفتح: نمتلك معلومات تؤكد تورط المخابرات بجريمة اغتيال قادة النصر

اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، امتلاكه معلومات تفيد بتورط جهاز المخابرات بجريمة اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في مقتربات مطار بغداد الدولي.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان "الجريمة الأميركية بحق قادة النصر حدثت على ارض سيادية (مطار بغداد) والتي يفترض ان تكون ذو حماية امنية مشددة خصوصا ان القادم الى العراق كان ضيفا كبيرا وقائد عسكري، اذ يفترض ان تكون الزيارة تحت حماية واشراف جهاز المخابرات".

وأضاف ان "جهاز المخابرات يتحمل مسؤولية ماحصل من جريمة أميركية بحق قادة النصر"، مؤكدا امتلاكه معلومات اكيدة تفيد بتورط جهاز المخابرات العراق بالتعاون والتواطؤ مع الجانب الأميركي وبعض الشركات الأمنية التابعة لبعض الشخصيات داخل العراق لتنفيذ هذه الجريمة".

وبين ان "جريمة المطار حدثت بتواطؤ داخلي وتخطيط وبيوت آمنة تم من خلالها التدبير لهكذا عملية إجرامية بحق القائدين أبو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني".