إلغاء طلب بطاقة التلقيح الدولية للمسافرين اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إلغاء طلب بطاقة التلقيح الدولية من المسافرين وجعل ارتداء الكمامة اختيارياً اعتبارا من الغد.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة ، فإنه تقرر "عدم مطالبة الوافد الى العراق او المغادر منه (العراقيين والأجانب) بشهادة تلقيح كورونا، اعتباراً من 1/12/2022".

ووفق الوثيقة، "يكون ارتداء الكمامة في جميع المرافق العامة المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها اختيارياً، باستثناء المؤسسات والمرافق الصحية".