السوداني لنائب الرئيس الإيراني: للعراق دور محوري في المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، أن العراق يلعب دوراً محورياً في المنطقة لتقريب وجهات النظر.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير التقى مخبر؛ "لبحث المسائل والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تعزيز العمل الثنائي المشترك على مختلف الصعد، معرباً عن ثقته بقدرة العراق أن يلعب دوراً محورياً في المنطقة لتقريب وجهات النظر، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فيها".

من جانبه، قدّم مخبر، "مباركته لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمنياته بالمزيد من الازدهار للشعب العراقي، مؤكداً دعم الجمهورية الاسلامية لأمن العراق، وأهميته بالنسبة لإيران، مجدداً سعي إيران الى توسعة التبادل التجاري والاقتصادي مع العراق، إلى ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".