النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي : دورات الناتو بلا جدوى وهنالك شبهات فساد في عقودها

دعا النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية العراقية الى تحديد نوع التدريب من قوات الناتو وتحويلها الى الاعتماد على الدورات النوعية بدل التدريب الذي لا جدوى منه الان، فيما اكد ان هنالك صفقات فساد تمت في التعاقد مع الأخيرة.

وقال البلداوي في حديث لـ /المعلومة/، إن "القوات العراقية لا تحتاج الى الدورات التدريبية التقليدية، لاسميا وانها تتفوق في العديد من المناسبات على المدربين الأجانب من الناتو"، مشيرا الى ان "القوات العراقية اثبتت قدرتها على قيادة المعارك وتحقيق النصر في الميدان".

وتابع، ان "العراق بحاجة الى التطوير في مجال الطائرات المسيرة ومنظومة الدفاع الجوي الحديثة، اما الدورات التي تقام الان لا يوجد جدوى منها".

ولفت البلدواي ان "هنالك العديد من الصفقات أجريت مع حلف الناتو شابها العديد من صفقات الفساد والمبالغ العالية التي يتم التعاقد فيها"، مؤكدا ان "الحكومة السابقة انتشر فيها العديد من صفقات الفساد على جميع المستويات وليس التعاقدات مع الناتو فقط".