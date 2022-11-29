نائب: عمليات مكافحة الفساد ستتجاوز الحدود للإطاحة برؤوس كبار

وصف النائب مهند الخزرجي، الثلاثاء، استرداد الاموال في سرقة القرن بالخطوة المهمة في ملف مكافحة الفساد، مبينا ان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متورطة بسرقة القرن بشكل مباشر.

وقال الخزرجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "استرداد مبلغ ١٨٢ مليار دينار جزءً من الامانات الضريبية المسروقة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل محاسبة الاطراف المتهمة بسرقة القرن وأن تلك الجريمة ومن خلال متابعة الجهات الرقابية كشفت عن سرقات متعقلة باشخاص نافذين في حكومة الكاظمي التي أوغل بعض اعضائها بالفساد".

وأضاف، ان "تحقيق العدالة عبر سجن وملاحقة كافة الاطراف المتهمة بالسرقات يجب ان يسري على الجميع وبغض النظر عن الجهات السياسية التي تقف خلف المتهمين ".

وتابع الخزرجي ان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد ستتجاوز الحدود الجغرافية للبلد لاسترداد المطلوبين والاموال المهربة خارج العراق سعياً منه في حماية مقدرات الشعب الذي عانى كثيرا من حالة الفساد المستشري في دوائر الدولة ".

ولفت الى أن "مافيات الفساد في العراق هي مرتبطة دولياً وبعضها محمي من دول تدعي مكافحة وغسيل الاموال مما يعقد من مهام رئيس الوزراء الذي تعهد بمكافحة الفساد"، مؤكدا ان "خطوات رئيس الحكومة في التعامل بالمثل مع الدول والجهات التي تأوي الفاسدين ستعجل من انهاء الفساد وتؤسس لنظام سياسي واجتماعي جديد يسهم في تطوير المستوى المعيشي للمواطنين"