سماحة السيد الخامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لقائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، خلال زيارته الرسمية إلى إيران".

وعبّر السوداني، عن "شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، مؤكداً ضرورة مواصلة تلك الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه، مؤكداً أن "حكومته وضعت الاقتصاد والخدمات في سلم أولوياتها، وعبر عن تطلعه أن تسهم العلاقات الوطيدة مع إيران في تعزيز هذه الأولويات".

من جانبه، سماحة السيد الخامنئي للسوداني "تسلّم مهامّه رئيساً للحكومة، مؤكداً أنّ العراق بلد كبير بموارده وشبابه، ويستحق شعبه الاستقرار والخدمات".

وشدد سماحته على أن "أمن العراق هو أمن الجمهورية الإسلامية، داعياً الشعب العراقي إلى المزيد من الوحدة والتكاتف".