الأخبار

سماحة السيد الخامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لقائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، خلال زيارته الرسمية إلى إيران".

وعبّر السوداني، عن "شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، مؤكداً ضرورة مواصلة تلك الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه، مؤكداً أن "حكومته وضعت الاقتصاد والخدمات في سلم أولوياتها، وعبر عن تطلعه أن تسهم العلاقات الوطيدة مع إيران في تعزيز هذه الأولويات".

من جانبه، سماحة السيد الخامنئي للسوداني "تسلّم مهامّه رئيساً للحكومة، مؤكداً أنّ العراق بلد كبير بموارده وشبابه، ويستحق شعبه الاستقرار والخدمات".

وشدد سماحته على أن "أمن العراق هو أمن الجمهورية الإسلامية، داعياً الشعب العراقي إلى المزيد من الوحدة والتكاتف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب : "تسوية القرن" لا تعني اعفاء متورطيها من المساءلة القانونية
سماحة السيد الخامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران
محلل سياسي يحذر من تهريب او اغتيال "نور زهير" لضمان عدم الوصول للفاسدين الاخرين
الكشف عن أسباب اقالة أبو رغيف
رئيس الجمهورية يؤكد على العمل المشترك لإنهاء معاناة فلسطين
بيان رسمي يكشف تفاصيل زيارة السوداني الى إيران
قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد الخامنئي يستقبل رئيس الوزراء محمد السوداني
تغييرات جديدة تطال وزارة الداخلية اولهم اقالة المدعو احمد ابو رغيف
صدور أمر استقدام ومنع سفر بحق رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق ( رائد جوحي )
رئيس الوزراء يصل طهران في زيارة رسمية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك