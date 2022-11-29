محلل سياسي يحذر من تهريب او اغتيال "نور زهير" لضمان عدم الوصول للفاسدين الاخرين

حذر المحلل السياسي مؤيد العلي، من تهريب او اغتيال المتهم بسرقة القرن نور زهير من قبل بعض الجهات المتورطة معه في السرقة، لافتا الى ان الجهات المتعاونة معه قد تعمل على اغتياله لضمان عدم كشفها او الوصول اليها.

وقال العلي لـ /المعلومة/، ان "الفساد في عهد حكومة الكاظمي كان مخططا لها مسبقا وهناك شخصيات افسدت في السنوات الماضية ولكنها تمادت اكثر في فترة الحكومة السابقة بحيث ظهر لدينا نور زهير المتهم الأول بسرقة امانات الضرائب".

وأضاف ان "السوداني اتخذ خطوة جيدة لمحاربة الفساد ومكافحة هذه الافة الخطيرة، والاهم من ذلك القبض على الفاسدين ومعاقبتهم ليكون درسا لجميع الفاسدين".

وبين ان "التخوف اليوم من الدعم الداخلي والخارجي لنور زهير خصوصا ان الأموال التي سرقها كانت بتعاون اجهزة مخابراتية إقليمية ودولية حيث ساعدته في تنفيذ مخططه وشراء العقارات".

ولفت الى ان "اطلاق سراح نور زهير يكون مشروطا بكفالة ويبقى مخفورا لحين استرداد الأموال التي سرقها، وهناك مخاوف من تهريب هذه الشخصية من قبل جهات داعمة له او قد يتم اغتياله خصوصا ان سرقاته ستكشف عن أسماء كثيرة متورطة".