الكشف عن أسباب اقالة أبو رغيف

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، اليوم الثلاثاء، سبب اقالة وكيل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مطالبًا بإصدار منع سفره لحين انتهاء التحقيق.

وقال المالكي في حديث لـ /المعلومة/، إن "الإقالة جاءت اثر ارتكاب مخالفات خطيرة قام بها احمد أبو رغيف في الفترة السابقة"، مؤكدا أن "قرار الإقالة صائب جدا، وتحوليه الى التحقيق جاء بعد مطالبات عديدة من المتضررين منه".

وتابع، أن "السكوت عن خروقات أبو رغيف ستساعده بالتنصل عن كل ما قام به خلال المرحلة الماضية"، مطالبا الحكومة بإصدار منع سفره لحين انتهاء التحقيق".

وأشار الى ان "كل من تمت اقالته من حكومة تصريف الاعمال السابقة يجب منعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي قد تحدث في سابق ل / المعلومة /، إن "لجنة النزاهة النيابية عازمة على محاسبة لجنة ابو رغيف نظرا لقيامها بأعمال مشبوهة وغير دستورية خلال فترة حكومة تصريف الاعمال".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري قد اصدر في وقت سابق من اليوم عدة أقالات شملت، وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات الفريق أول احمد ابو رغيف ووكيل شؤون الشرطة والفريق عماد الدليمي