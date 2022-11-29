تغييرات جديدة تطال وزارة الداخلية اولهم اقالة المدعو احمد ابو رغيف

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن التغييرات الادارية العليا التي اجرتها وزارة الداخلية، فيما أشار الى تكليف اللواء ماهر نجم بديلاً عن احمد ابو رغيف، لمنصب وكالة الاستخبارات.

وقال المصدر إن اللواء ماهر نجم كلف بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بدلا عن الفريق احمد ابو رغيف".

وأضاف المصدر، أن "العميد وجدي العيداني تم تكليفه بمهام قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية، فيما كُلف العميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية".

وأشار الى، "تكليف اللواء حميد مجيد حميد بمهام منصب مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة".

وتابع المصدر، أن "تم تكليف اللواء الحقوقي محمد سكر قائداً لقوات حرس الحدود، فيما تم تكليف اللواء عادل الخالدي وكيلاً لشؤون الشرطة".