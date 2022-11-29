رئيس الوزراء يصل طهران في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان أن الاخير "وصل مطار طهران الدولي في زيارة رسمية الى الجمهورية الإسلامية".

وجرت، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران، مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكشفت مصادر سياسية عن معلومات أولية تخص زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران.

وقالت المصادر إن "الزيارة جاءت بدعوة رسمية من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وأضاف أن "الوفد المرافق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضم كل من: وزير الخارجية، وزير النفط، مستشار الامن القومي، مدير مكتب رئيس الوزراء، المستشار الاقتصادي، مدير المصرف العراقي للتجارة".

وأشار الى أن "الزيارة ستبحث مسارات العلاقة بين الجانبين بمختلف المجالات"، لافتا الى أن "محمد شياع السوداني سيلتقي بكل عناوين القيادة الايرانية وبمقدمتهم قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي والرئيس الايراني رئيسي".