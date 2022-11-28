مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة بأسم {المهندس} ترتبط بالحشد الشعبي

وافق مجلس الوزراء، على تأسيس شركة عامة بأسم {المهندس}.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم "على تأسيس شركة عامة باسم {المهندس} برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة".