مجلس الوزراء يوافق على إعفاء مدير صحة نينوى ونقله لوظيفة أدنى

وافق مجلس الوزراء، على إعفاء مدير دائرة صحة نينوى.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء "وافق على اعفـاء {فلاح حسن عيسى} المديـر العـام لدائرة صحة نينوى مـن مهمات وظيفته، ونقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة الـتي كـان يشـغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، بحسب الأسباب المبينة بموجب محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الـوزاري الصـادر عـن وزارة الصـحة المـرقم بالعـدد (101) المؤرخ في 13 حزيران 2022 ؛ استنادا إلـى أحكـام القــرار رقــم (880 لسنـة 1988)، بسبب عدم كفاءته في أداء واجباته الوظيفية".