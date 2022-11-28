العمليات المشتركة تناقش الوضع الامني على الحدود العراقية السورية

عقد الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، الاثنين، اجتماعاً بحضور قائد القوات البرية ونائب قائد قوات حرس الحدود وقائد عمليات غرب نينوى وقائد الفرقة العشرين وقائد المنطقة السادسة في حرس الحدود وهيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان لقيادة العمليات ان "المجتمعين ناقشوا العمل المشترك بروح الفريق الواحد وتفعيل الكمائن في تلك المنطقة الحدودية، والحفاظ على النتائج المتحققة في المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة، ومراقبة الحدود بالشكل المطلوب مع الجانب السوري".

واكد الفريق الركن المحمداوي على إهمية التنسيق بين القطعات الامنية المتواجدة على الحدود وتامين وديمومة مبدا القيادة والسيطرة على جميع المستويات بما يضمن أمن وسلامة المواطنين والقواطع، والمحافظة على المكتسبات الامنية الكبيرة التي تحققت .واهمية استمرار الإجراءات الحالية والنتائج الطيبة التي تحققت في منع التسلل واستثمار وتفعيل الجهد الفني والتحصينات التي تم اكمالها بجهود كبيرة ومثمرة، موجهاً بدعم الأسر العراقية في المنطقة الحدودية ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى وقيادة قوات حرس الحدود المنطقة السادسة وأهمية التواصل معها وتأمين متطلباتها لتعزي الثقة لقطعاتنا البطلة .

وشدد المحمداوي لى تأكيد العلاقات الإنسانية بين القادة والامربن والمقاتلين الذين يؤدون واجبهم المشرف في جميع الظروف والأوقات لاسيما في المناطق الحدودية، مؤكدا على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري"