النائب محمد البلداوي متهكما على حكومة الكاظمي: كأن اللصوص ولدوا في عهدها!

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الاثنين، أن حكومة مصطفى الكاظمي من افسد الحكومات التي تعاقبت بعد التغيير وكأن اللصوص قد ولودوا في تلك الحكومة , مبينا ان السراق في الحكومة السابقة تفننوا في السرقات.

وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إنه "لم يحدث في تاريخ الحكومات العراقية من تمادي وسرقة للاموال، الا في حكومة الكاظمي وكأنما ولد اللصوص في تلك الحكومة".

وأضاف انه "لم يخطر ببال احد ان يتم سرقة أموال مودعة لدى هيئة الضرائب وكذلك حصول عمليات لأول مرة في تدوير المبالغ ومناقلة الأموال بين المصارف وهذا لم يحدث الا في حكومة الكاظمي ".

وأوضح كريم، ان "الحكومة واللجان النيابية الرقابية يعملون بجدية لمتابعة كل السرقات التي تمت خلال حكومة الكاظمي وما قبلها , فضلا عن إيقاف السرقات".

وكان عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن سيل مكافحة الفساد سيطال جميع الأسماء المتورطة والشبكة المسؤولة عن سرقة امانات الضرائب ومن ضمنها الكاظمي كونه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية.