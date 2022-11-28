نائب سابق : : ماضون بتغيير كامل لقانون الانتخابات والعودة لنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة

اكد النائب السابق جاسم البياتي، الاطار التنسيقي والحكومة برئاسة السوداني ماضية بتغيير قانون الانتخابات بالكامل من دون اجراء تعديلات جزئية على القانون، لافتا الى ان التوجه سيكون باتجاه العودة لنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة بدلا من الدوائر المتعددة.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي وضع ضمن أولوياته وحكومته تغيير قانون الانتخابات بشكل كامل وليس تغييرا جزئياً، حيث ان قضية العد والفرز اليدوي التي طرحتها المحكمة الاتحادية ماهي الا جزء يسير من التوجهات الكبيرة لتغيير هذا القانون".

وأضاف ان "تقسيم العراق الى كوتا النساء قد أضاع فرصة وصول الشخصيات المؤثرة والزعامات الى السلطة التشريعية، وبالتالي فأن ماحصل لن يعاد تكراره وسيتغير القانون بشكل كبير في الفترة المقبلة".

وبين ان "ما مطروح في الوقت الراهن هو العودة الى نظام سانت ليغو في جميع الأصوات وتوزيعها وتنظيمها لتكون كل محافظة عبارة عن دائرة واحدة بدلا من العمل بنظام الدوائر المتعددة".