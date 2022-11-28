الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
السوداني يوجه بتثبيت جميع المتعاقدين ممن خدموا سنتين
وكالة انباء براثا
79
2022-11-28
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة الكرخ: التحقيقات قد تثبت فساد جهات رفيعة في حكومة الكاظمي
النائب محمد البلداوي متهكما على حكومة الكاظمي: كأن اللصوص ولدوا في عهدها!
نائب سابق : : ماضون بتغيير كامل لقانون الانتخابات والعودة لنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة
النائب الاول لرئيس مجلس النواب : جهود البرلمان تكللت بنجاح الحكومة باسترداد جزء من الاموال المسروقة ..
زبدان وطالباني يبحثان ملفات تتعلق بالقضاء والنزاعات المعروضة على المحاكم
السوداني يوجه بتثبيت جميع المتعاقدين ممن خدموا سنتين
العراق ينسق مع 5 دول عربية بشأن \"الاموال المنهوبة\"
النائب عدي عواد يطالب بإعدام مدير عمليات المخابرات بتهمة التخابر مع الامارات
رئيس الجمهورية والاعرجي يشددان على تكثيف الجهود في مراقبة الحدود
بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع النزاهة: أمر قبض وتفتيش بحق مدير عام في وزارة التجارة !
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
النائب مصطفى سند : المخابرات تورطت في اسقاط حكومة عبدالمهدي من اجل صعود الكاظمي
508
نائب يكشف آخر تطورات التحقيق بشأن "سرقة القرن"
346
سُرقت بزمن الكاظمي.. مطالبات دينية بالتحري عن الاموال المنهوبة وملاحقة المتورطين
340
مصادر: السوداني يستعد لإعلان خبر مهم بعد ساعات
334
بالفيديو ... في لقاء مع قناة السومرية الفضائية ... النائب مصطفى السند يكشف عن فساد مصرف الرافدين
332
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1515.15
الجنيه المصري
59.45
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat
: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع
:
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت
: اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع
:
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر
: سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع
:
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد
: ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع
:
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم
: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع
:
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين
: مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع
:
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق
: اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع
: الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار
: محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم
: السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك