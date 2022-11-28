العراق ينسق مع 5 دول عربية بشأن \"الاموال المنهوبة\"

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، عن تنسيق مع 5 دول عربية لمعرفة مصير الاموال المنهوبة.

وقال العتبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ملف الاموال المنهوبة من العراق من قبل الفاسدين يحظى بالاولوية من قبل حكومة السوداني وهناك فريق متخصص يجري تحقيقات مكثفة من اجل الوقوف على حجمها الحقيقي وطرق انتقالها الى مصارف وبنوك عربية".

وأشار الى "وجود تنسيق فعلي مع 5 دول عربية كمرحلة اولى من اجل معرفة مصير الاموال المنهوبة والسعي لاستردادها باقرب فرصة ممكنة"، لافتا الى ان "ملف سرقة القرن هي واحدة من السرقات التي يجري التحقيق بها حاليا".

وأوضح العتبي، أن "حكومة الكاظمي تسببت في ضياع اموال طائلة من المال العام بسبب تغلغل مافيات الفساد وتورط بعض اركان الحكومة السابقة في نهب اموال طائلة ستكشف التحقيقات عن اسماء المتورطين قريبا جدا".

ويعاني العراق من تغلغل الفساد في مؤسساته والذي بلغ مستويات خطيرة في حكومة الكاظمي مع نهب ترليونات الدنانير.