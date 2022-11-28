النائب عدي عواد يطالب بإعدام مدير عمليات المخابرات بتهمة التخابر مع الامارات

طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الاثنين، الحكومة الى جلب مدير عمليات المخابرات الوطنية الهارب اللواء ضياء الموسوي بتهمة تسريب وثائق الى المخابرات الامارتية، مبينا ان الموسوي يستحق الاعدام بتهم التخابر.

وقال عواد في حوار له إن "اللواء ضياء الموسوي يستحق الإعدام كونه سلم الامارتيين وثائق تخص المخابرات العراقية في بيته بشارع الاميرات".

واضاف ان "جميع من اتهم بسرقة القرن ما زالوا داخل العراق وضياء الموسوي كانت لديه سيطرة كاملة على مطار بغداد"، مشيرا الى ان" كل النفط المهرب من البصرة الى كركوك تم بموافقة مركز العمليات الذي يترأسه ضياء الموسوي".

وتابع عواد، ان "ديوان الرقابة لم يؤدي عمله بالشكل المطلوب لحماية الاموال وان هناك شبكة في مصرف الرافدين سهلت الاستحواذ عليها".