رئيس الجمهورية والاعرجي يشددان على تكثيف الجهود في مراقبة الحدود

شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، على تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في مراقبة الحدود.

وقال مكتب رشيد في بيان، إن الأخير استقبل الاعرجي في قصر بغداد؛ لبحث الوضع الأمني.

وأكّد رئيس الجمهورية "ضرورة دعم الجهود الحكومية في فرض القانون وتعزيز الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين، موضحاً أهمية الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يخدم المواطن ويعزز ثقته بالدولة".

وأشار البيان إلى "لزوم تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في مراقبة الحدود وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة حفاظاً على أمن ومصالح المواطنين والبلاد".