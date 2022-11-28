الأخبار

السوداني يستعرض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني مع هولندا


استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن والوفد المرافق لها، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، والتعاون الأمني في إطار مشاركة هولندا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وأشار الى ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق المشترك مع هولندا وباقي دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ضمن مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية، ورفع قابلياتها لملاحقة فلول داعش الإرهابي".

وتابع، أن "اللقاء شهد البحث في أهم الوسائل الممكنة لإفادة العراق من الخبرة الهولندية في مجال المياه ومواجهة تحدّيات التغير المناخي والجفاف، وآثاره الاقتصادية والبيئية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع النزاهة: أمر قبض وتفتيش بحق مدير عام في وزارة التجارة !
المالية تعلن توزيع الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والأوائل️
السوداني يستعرض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني مع هولندا
رشيد وزيدان يؤكدان تفعيل دور القضاء في حسم المعاملات القانونية المتلكئة
النزاهة تعلن صدور حكما بالحبس الشديد بحق مدير عام صحة الأنبار
كتائب سيد الشهداء على لسان امينها ابو الاء الولائي : نشيد بخطوة السوداني .
في اول تعليق سياسي ؛ رئيس حركة حقوق المهندس حسين مونس : نشيد لكن نترقب خطوات اكبر .
المالية تعلن البدء بإجراءات اطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين
رئيسا الجمهورية والرقابة المالية يبحثان حماية المال العام
ماكرون يهاتف السوداني.. مباحثات على المستويين الإقليمي والدولي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك