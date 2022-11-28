الأخبار

رشيد وزيدان يؤكدان تفعيل دور القضاء في حسم المعاملات القانونية المتلكئة


أكد رئيسا الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، على ضرورة تفعيل دور المؤسسة القضائية في حسم المعاملات القانونية المتلكئة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، إن الأخير "استقبل اليوم ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى استعراض دور القضاء في دعم قوة القانون وبما يؤمّن الاستقرار في البلد".

وأكّد رئيس الجمهورية، وفق البيان، "ضرورة تفعيل دور المؤسسة القضائية في حسم المعاملات القانونية المتلكئة، والنظر بالوضع القانوني للموقوفين والإسراع بحسم أوضاعهم بموجب القانون".

ودعا رشيد، إلى "تعاون المؤسسة القضائية الاتحادية مع مؤسسة القضاء في إقليم كردستان للإسراع بإيجاد حلول للمسائل العالقة وبما يضمن حقوق جميع العراقيين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يستعرض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني مع هولندا
رشيد وزيدان يؤكدان تفعيل دور القضاء في حسم المعاملات القانونية المتلكئة
النزاهة تعلن صدور حكما بالحبس الشديد بحق مدير عام صحة الأنبار
كتائب سيد الشهداء على لسان امينها ابو الاء الولائي : نشيد بخطوة السوداني .
في اول تعليق سياسي ؛ رئيس حركة حقوق المهندس حسين مونس : نشيد لكن نترقب خطوات اكبر .
المالية تعلن البدء بإجراءات اطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين
رئيسا الجمهورية والرقابة المالية يبحثان حماية المال العام
ماكرون يهاتف السوداني.. مباحثات على المستويين الإقليمي والدولي
بالوثائق.. المحكمة الإدارية تلغي قرار نقل الحجامي من صحة الكرخ
في تصريح صحفي له السوداني يعلن استعادة جزء كبير من الأموال المسروقة في قضية الأمانات الضريبية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك