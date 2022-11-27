المالية تعلن البدء بإجراءات اطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين

أعلنت وزارة المالية، الأحد، عن البدء بإجراءات اطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا.

وقالت الوزارة في بيان، "تم البدء بإجراءات اطلاق التعيينات والتوزيع للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا واستنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتنفيذا لفقرات قانون الامن الغذائي والتنمية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢".

وأضاف البيان أنه "تم البدؤ باجراءات توزيع الخرجين الاوائل من المعاهد والبكلوريوس واصحاب الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) على الشركات العامة الرابحة".

وأكدت الوزارة على ان "العمل جار من اجل إستكمال توزيع بقية الاختصاصات على بعض دوائر التمويل المركزي خلال اليومين المقبلين، بهدف تمكين مجلس الخدمة الاتحادي من السير في اجراءات التعيين والتوزيع على الوزارات والمحافظات المعنية وبحسب التخصص لكل جهة".