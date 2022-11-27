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رئيسا الجمهورية والرقابة المالية يبحثان حماية المال العام


بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، مع رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير أعمال ديوان الرقابة المالية والآليات المتّبعة في تدقيق ومراقبة التعاملات المالية التي تضمن حماية المال العام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض أعمال ديوان الرقابة المالية والآليات المتّبعة في تدقيق ومراقبة التعاملات المالية التي تضمن حماية المال العام".

وأضاف ان "رئيس الجمهورية أشار إلى أن البرنامج الحكومي بحاجة إلى تعاون الجميع والتنسيق معاً من أجل محاربة الفساد الإداري والمالي، مما يتطلب الجدية في اختيار الآليات الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوّة وضمان تحقيق تطلعات المواطنين".

وأوضح المكتب ان "رئيس الجمهورية أكّد على ضرورة دعم المؤسسات الرقابية في البلد لضمان سير أعمالها وتفادي العقبات التي تواجهها لتتمكن هذه المؤسسات من تأدية مهامها وتحقيق أهدافها".

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رئيسا الجمهورية والرقابة المالية يبحثان حماية المال العام
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