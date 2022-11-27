ماكرون يهاتف السوداني.. مباحثات على المستويين الإقليمي والدولي

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر بيان لمكتب السوداني،، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للتباحث في العلاقات الثنائية، والتعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، كذلك البحث في مستجدات الأوضاع الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية".