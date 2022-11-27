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بالوثائق.. المحكمة الإدارية تلغي قرار نقل الحجامي من صحة الكرخ


ألغت المحكمة الادارية العليا، قراراً يتعلق بنقل مدير دائرة صحة الكرخ السابق جاسب الحجامي من الدائرة.

وقال الحجامي في بيان، "بعد عام كامل من التعسف وسوء استعمال السلطة و الارهاب الاداري والسياسي من داخل وزارة الصحة و من خارجها اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها التمييزي وصادقت على القرار المتضمن الغاء امر نقلي من دائرة صحة بغداد --الكرخ".

وأضاف، "سيعقب ذلك رفع دعوى قضائية بحق من اساءوا استعمال السلطة ومارسوا الارهاب الاداري بكل صوره بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الوزارات العراقية".

وتابع الحجامي، "انني اذ التزمت الصمت كل هذه المدة حفاظا على عمل الوزارة و عدم حصول الارباك في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فقد جاء الوقت المناسب للخروج عن هذا الصمت والحديث عن كل ما جرى في الفترة الماضية اذا بقيت الحياة، واذا لم تبق فكل ذلك مكتوب ومحفوظ عند ناس امناء سيقومون بنشره بكل امانة"، مطالباً رئيس الوزراء بفتح تحقيق تقوم به لجنة مهنية محايدة للوقوف على الحقائق.

 

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